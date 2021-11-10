法國總統馬克宏今天宣布，為了因應能源與環境的挑戰加劇，法國將開始推行核能電廠興建工作。環保團體綠色和平批馬克宏這項政策與現實脫節，只是為了拉抬明年大選選情。

法新社報導，馬克宏對全國演說指出：「為確保法國能源獨立自主，並完成我們各項目標，特別是在2050年達到碳中和，我們將再次推動核能反應爐興建工程，是法國數十年來首見。」

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）高峰會持續在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，馬克宏矢言法國也會繼續發展再生能源。

法國大部分能源來自核能電廠，目前在西北部諾曼第（Normandy）興建的弗拉芒維爾鎮（Flamanville）核電廠，是唯一一座使用新第3代進化動力核反應爐（EPR）的核電廠。

這座核電廠早自2007年開始興建，但至今未完工。法國電力集團（EDF）今年春季向政府提報可行性研究計畫，規劃興建6座新反應爐。

綠色和平法國分部（Greenpeace France）在聲明中抨擊馬克宏這項宣布，指責他是為明年4月總統大選作競選準備。而馬克宏至今尚未宣布參選，但外界普遍預期他明年會角逐連任。

綠色和平法國分部推動能源移轉的運動人士納斯（Nicolas Nace）直指弗拉芒維爾電廠施工延宕，他說：「當核能產業陷入困境之際，此時宣布核能復活，還要興建新的反應爐，這完全與現實脫節。」

他又說：「（蓋核電廠）太貴、太慢又太危險，在氣候進入緊急狀況時，核能已經過時了。」