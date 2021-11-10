高中職生未經請假或不明原因未到校上課，連續3日以上就會被列為「中離生」。市議員周永鴻10日於議會質詢要求教育局應有中離生輔導機制，對沒有就學意願學生要與勞工局通力合作引導至職訓與就業輔導計畫，協助開啟職涯，防止學生學壞走偏路。教育局長楊振昇說，中離生教育局將協助輔導就學或就業。

周永鴻表示，全台中市106至109年度都有超過千名學生成為中離生，110學年度至今已經有437位中離生。中離生在體制內教育缺乏學習動機，沒辦法從正規教育獲得成就感，離校後若無人引導很難自己規劃生涯，也容易因為經濟壓力被不肖人士引誘，走入組織犯罪、從事販毒等不良行為。

周永鴻說，自己在單親清苦家庭成長，高中時半工半讀走到現在。但不是每位中離生都能獨自走出自己的一條路。根據教育部統計，全台中離生離校後僅約23％找得到工作，未就學、未就業「雙失」族群高達77％。這些中離生若沒有人引導下很可能遊手好閒，被不肖人士帶壞也無法有穩定發展的職涯。

周永鴻要求教育局，應該加強追蹤中離生動向，市府也應該協調教育局、勞工局、社會局等單位跨局處合作，不讓中離生成為被社會遺忘的一群人。

教育局長楊振昇強調，中離生有可能不想學習，因此會開設其他學習課程，也會了解中離生狀況；教育局將研究開設學生有興趣的課程，增加他們就學的意願。