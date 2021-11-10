天氣轉冷，小火鍋成了不少人用餐首選。一名網友好奇，為什麼平價的小火鍋「都要煮好才上桌」，不能自己煮嗎？PO文曝光後網友紛紛回覆，先幫客人煮好，用餐時間大幅縮短，座位還可以再多賣好幾個人。

原PO表示，和單價2、300元的火鍋比起來，一些100元左右的小火鍋，老闆會直接幫你煮好，再把鍋端上來，完全不用自己來，「為什麼消費更便宜，服務卻比較好」、「差別在哪？要吃哪一種才專業」。

網友熱議，「想也知道是為了讓你趕快吃完趕快走人」，網友分析，小火鍋送來後，頂多再給你一碗白飯及醬料，一碗一碟搞定。給你自己煮還要附上菜盤、肉盤，光洗碗就划不來了，「當然先幫你處理」。

還有網友認為，小火鍋講求效率，連座位都比較小，業者拚翻桌率才是關鍵，「讓你趕快吃完趕快離開，座位整理一下還可以再賣」、「有些人吃火鍋有自己的節奏，會煮很久，老闆無法」；另有一種陰謀論，「有些帶瑕疵的肉或菜，一鍋煮下去比較看不出來」。