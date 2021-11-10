台中市宋姓男大生7日凌晨開車在台灣大道變換車道時，與一輛瑪莎拉蒂跑車發生擦撞，卻當場遭到車上3名惡煞打成重傷命危，目前仍在加護病房觀察中，暴徒當街惡意逞凶的舉動引起民眾撻伐，台中六分局也數次出面說明，中午時更撂下重話，除了已將涉案3人依殺人未遂等罪嫌函送地檢署，將朝組織犯罪方向全力深入追查，並建請檢察官傳喚羈押，嚴懲不貸。

11月7日清晨於臺灣大道、河南路口，宋姓男大生駕車變換車道時不慎擦撞1輛瑪莎拉帝自小客車，遭對方車上3名男子毆打，頭部受創於加護病房治療。

警方強調，(7)日0時45分報案後，警力迅速於6分鐘內抵達，現場已無衝突情事，發現傷者1名意識尚清楚，當下立即將其送醫救治，並將相關嫌犯帶回派出所釐清案情，初步以傷害罪偵辦，經警方陸續通知相關在場人深入查證，及調閱影音畫面後，發現有3人參與毆打行為。

六分局立刻再通知3人到案複詢，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移請臺中地檢署嚴辦；警方將持續蒐集相關事證，朝組織犯罪方向深入追查，並建請檢察官傳喚羈押，斥喝不法。

分局長蔡元戎強調，嚴正譴責暴力，絕不容許不法行為挑戰公權力，全力維護市民安心的生活環境。