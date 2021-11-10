奧斯卡影帝馬修麥康納表態不支持強制兒童接種新冠疫苗。

奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）昨（9）日表示，不會讓自己的孩子接種新冠疫苗，也不支持現階段「強制」兒童接種疫苗，他希望蒐集更多資訊後再做決定。他也透露過去2年來的獨門抗疫方式，包括讓家人大量進行病毒檢測、多進行戶外運動增強抵抗力，還有比別人更嚴格的居家隔離措施，他強調自己的方式不是每個人都做得來。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、雅虎（Yahoo）新聞報導，馬修麥康納昨日參與《紐約時報》（New York Times）舉辦的「DealBook」峰會時，被主持人問及該不該強制兒童接種新冠疫苗的立場，他表示不能強制讓年幼的兒童接種新冠疫苗，「我還想了解更多資訊。」

「他們說兒童可以接種疫苗，我們應該相信嗎？我想相信科學。」

他說自己不是新冠、疫苗陰謀論者，自己和妻子都打了疫苗，「我這麼做不是因為有人告訴我應該做，而是我自己的選擇。」

此外，家裡還有高齡90歲的老母親，本身是免疫低下患者，也已經打了3劑新冠疫苗，只是「仍然沒有產生任何抗體」，「她是我們真的想要保護的人。」

但他目前還不會讓自己的孩子接種疫苗，「很可怕，現階段我不會讓我的孩子打疫苗。」

馬修麥康納與妻子一共育有2男1女，包括13歲長子李維（Levi）、11歲長女薇達（Vida）、以及8歲次子李文斯頓（Livingston）。

美國食品暨藥物管理局（FDA）已經在10月底批准讓5至11歲幼童接種輝瑞/BNT疫苗的緊急使用授權。

不打疫苗不怕染疫嗎？馬修麥康納透露自己有獨門的防疫招數，指出疫情爆發2年來，他們比任何友人都更嚴格執行居家隔離措施，「而且現在還是」。

除此之外，一家人大量進行新冠病毒快篩及戶外運動，他坦言，並不是所有人都可以這麼做。