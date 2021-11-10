您是否夠格成為陸軍狙擊手

軍事新聞網站「Military.com」9日報導，美陸軍證實，1名蒙大拿陸軍國民兵的女兵，已順利在本寧堡完成為期7週的「美國陸軍狙擊手課程」結訓，成為首位自該課程結訓的陸軍女兵。

報導指出，這名女性於5日結訓；不過，基於任務機敏性，軍方不願透露其身分。雖然過去20年來，也曾有數名女性自空軍類似的短期課程中結訓；但這次是首次出現女性官兵完成陸軍的高強度訓練。

蒙大拿州陸軍少將赫羅內克(Peter Hronek)表示，「我們為這名士兵的成就感到自豪。這不僅是蒙大拿州的里程碑，更是整個國民兵與陸軍的里程碑」。

報導指出，這名士兵2020年12月入伍，在本寧堡為期22週的「一站單元式訓練」(One Station Unit Training OSUT)過程中，為幹部與指揮官發掘優異才能並推薦接受狙擊手訓。

在結合基礎訓練以及步兵進階技能的初階訓練中，這名女兵展現卓越表現，甚至拿下特等射手的殊榮。(指射手可在各種想定、距離與姿勢下，對威脅擊出致命一擊)

本寧堡陸軍指出，狙擊手課程包括訓練與測試學生的野戰能力、偽裝技巧、槍法、隱蔽運動、目標偵測。情報準備。此外，舉凡長程精密射擊與戰場情報蒐集所必需的戰術與技巧，狙擊訓也會一併傳授。

自2015年美軍向女性官兵開放所有的戰鬥專長以來，美軍的花木蘭們一再締造歷史；包括2021年7月時，美國海軍宣布1名女兵完成為期37週的艱苦訓練課程，成為美國海軍特種作戰舟艇隊(Special Warfare combatant-craft crewman SWCC)有史以來首位女兵。

2021年7月時，美國海軍宣布1名女兵完成為期37週的艱苦訓練課程，成為美國海軍特種作戰舟艇隊(Special Warfare combatant-craft crewman SWCC)有史以來首位女兵。圖為SWCC訓練過程。(圖/DVIDS)

同樣地，早在2020年，美國陸軍特種作戰班就出現首位女性士兵順利結訓，並加入成員清一色都是男性的綠扁帽部隊。

儘管這是美國陸軍第一次出現女士兵完成狙擊手訓；但女性狙擊手在戰史中並不陌生。

二戰期間，出生自烏克蘭的蘇聯陸軍狙擊手，人生「死亡女士」的帕夫利琴科（Lyudmila Pavlichenko）訪問華府。當時，她呼籲美國在歐洲開闢第二戰場，並暢談自己的戰鬥故事。

死亡女是不僅風靡美國媒體，她的化妝、外表也都吸引民眾的關注，她的一舉一動更是納粹關心的重點。當時，她表示自己25歲，卻已經擊殺309名法西斯。

相較於俄國，美軍一直到2001年才有第一名女狙擊手結訓，為伊利諾州空軍國民兵的女兵，其在阿肯色州的反狙擊手學校結訓。直到2018年，伊利諾州的空軍國民兵才證實，「維特坎普(Jennifer Weitekamp)可以在1英里外用子彈射穿敵人頭部，而此時的她才官拜中尉。這就是空軍首位女狙擊手的生活，外表有善隨和，胸中卻有數萬甲兵」。

不過，她在2001年申請加入狙擊訓時，卻遭到空軍賞一碗閉門羹。畢竟，當時還沒向女性開放戰鬥職缺；不過，高層後來改變主意。

為期19天的培訓計畫，後來改名為「近接精準接戰課程」並移師到布利斯堡訓練。她表示「課程相當不容易，有好幾天我想回家；不過，想到我是第一名女性，能夠為未來想要受訓的女生提供機會，給予我動力完成結訓」。