大陸迎來下半年最強寒流，民眾冬天用電量大增，大陸國家電力投資集團「暖核一號」，為大陸能源核能供熱商用示範工程二期450萬平方公尺項目，在山東海陽市正式投入運作，海陽市整個城區將全利用核能供暖，成為大陸首個「零碳」供暖城市，預估惠及20萬居民。

「暖核一號」利用的核能供熱是指從核電機組抽取蒸汽作為熱源，透過換熱站作多級換熱，在物理隔絕的情況下進行5次熱量交換，再透過市政供熱管網，將熱量送到用戶家中。據了解，核能供熱惠及海陽城區共20萬名當地居民，居民住宅取暖費每建築平方公尺較往年下調一元。

該項目投運後，海陽核電1號機組成為世界上最大的熱電聯產機組，取代了當地12台燃煤鍋爐，每個供暖季預計節約原煤10萬噸，減排二氧化碳18萬噸、煙塵691噸、氮氧化物1123噸、二氧化硫1188噸、相當於種植闊葉林1000公頃，同時減少向環境排放熱量130萬吉焦，有效改善區域供暖季大氣環境和海洋生態環境。

山東核電黨委書記董事長吳放表示，項目投運以後，海陽核電1號機組成為世界最大的熱電聯產機組，在保障海陽城區零碳供暖的同時，兩台核電機組每天能夠發電5800萬度，可以滿足青煙威地區全部居民的生活用電，有效的保障區域電力供應。