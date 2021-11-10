台積電確定將進駐高雄楠梓的煉油廠舊址，不過近期高雄房價早已聞「積」起舞。據台灣房屋統計，楠梓區房價今年每坪均價為16.2萬元，相較去年漲幅達6％。昨晚甚至有房仲原本要成交的案子，屋主立馬收手，決定封盤停售，讓房仲這筆百萬業績秒飛。

台灣房屋集團統計，楠梓區房價從去年每坪均價15.3萬元，到今年每坪均價來到16.2萬元，漲幅達6％。除了楠梓區，屬於第一圈受惠區的左營區、橋頭區，房價同樣漲聲響起，均有1.4至1.8％漲幅。

關於高雄預售市場價格，台灣房屋集團趨勢中心觀察楠梓區今年交易的預售案件，實價登錄資料顯示，指標案如「聯上捷運之星」，今年初的10樓交易單價約14.9萬，而9月最新單價達16.5萬，1年不到，價漲1成。

另外一個建案「銳揚天鵝堡」，13樓頂樓戶交易，今年初單價18.4萬，９月同棟同樓層最新交易已達24萬，若2戶銷售條件相當的情況下，光從帳面來看，價增已3成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台積電是台灣產業發展指標，落腳之處也成為房市向上發展的風向球，如今確定設廠，無疑讓高雄房市吃下一顆定心丸，在2024年員工正式進駐生產之際，房價不排除再迎來1、2成增幅。

張旭嵐說，過去產業園區促進區域不動產發展的案例頗多，包括內科點燃內湖、大直房市和商辦市場，竹科帶旺竹北成為新天龍國，都凸顯科園新貴對房市和商圈的帶動作用，因此在台積電有意設廠之際，不少置產族群，就率先嗅到楠梓、橋頭等地未來的租賃和購屋買氣，早早出手卡位。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，台積電議題連月發酵，從住宅、土地、廠房等物件，整體交易較以往更加活絡，交易更出現屋主漲價、封盤停售，甚至開價就是成交價，議價幅度縮小，不僅楠梓區，整體高雄市場都有此現象。