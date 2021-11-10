電動車新創公司Rivian在其股票首次公開發行（IPO）交易中，以超出目標價區間的每股78美元售出股票，預計將籌得逾119.3億美元資金。

Rivian周三將在那斯達克上市，股票代碼為RIVN。摩根士丹利、高盛和摩根大通為此次股票發行的主承銷商。根據Dealogic提供的數據，Rivian將成為美國史上前十大IPO上市案之一。

電商巨頭亞馬遜是Rivian背後的大金主之一，最近揭露持有約20%的Rivian股份。此外，亞馬遜已經訂購10萬輛Rivian電動貨車，作為其減少碳足跡的計畫之一。

Rivian宣布IPO交易將釋出1.53億股，每股定價為78美元。上周五，該公司將其目標價區間從介於57～62美元調升至介於72～74美元。

上周Rivian舉辦的投資人說明會相當成功，華爾街大型機構投資人均看好Rivian將在特斯拉主導的電動車產業中成為下一個大咖。

隨著消費者越來越有環保意識，以及綠能車越來越被看好，全球電動車需求正快速成長。特斯拉上季的電動車產量創下歷史新高，也正在世界各地建造工廠以滿足需求。

2009年成立的Rivian正大舉投資以提高產量，其9月推出的高檔全電動皮卡R1T的產量將提高一倍。

根據最近披露的一份監管文件，截至10月31日，這家電動車製造商的R1T和R1S車款，在美國和加拿大的預訂量已經達到約55400輛。

Rivian表示已經開始交付R1T電動車，上季（截至9月30日）已有營收入帳，但由於生產成本升高，上季淨損估將擴大。