日本MIZUNO跨海提告 遭仿冒商標販售眼鏡

日本知名運動品牌MIZUNO（美津濃）並未製造及販售眼鏡商品，近年來國內卻在市面上出現MIZUNO商標的眼鏡、墨鏡公開陳列販售，經MIZUNO公司提告，保二總隊刑大偵一隊4月前往代理進口商倉庫搜索，查扣仿冒MIZUNO商標眼鏡及相關商品共1萬2000餘件，侵權市值約700萬元，全案依違反商標法送辦。

日本MIZUN公司今年4月獲悉，台灣市面出現該公司從未授權製造及販售的眼鏡商品，遂跨海向台北地檢署遞狀提告。北檢隨即指揮保二總隊刑大偵一隊偵辦，警方調查後發現，仿冒商標商品竟已遍及全台眼鏡行及網路拍賣平台，經向上追查貨源，全來自台北市大安區某眼鏡代理進口商，遂持搜索票至該進口商倉庫搜索，現場查扣仿冒MIZUNO商標眼鏡、墨鏡、眼鏡盒、擦拭布等共1萬2000餘件。

警方調查，該間代理進口商陸姓負責人自2018年起，從大陸進口仿冒MIZUNO眼鏡相關商品，自稱獲日本MIZUNO授權在台代理，以每副約1000元價格批發給各眼鏡行，眼鏡行再以每副3000至4500元價格售予消費者，估計已售出上萬副，代理商不法獲利超過千萬元。

陸姓負責人到案後，仍向警方聲稱獲MIZUNO在台代理權。偵訊後，全案依違反商標法移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，眼鏡業者須確認所販售品牌為合法授權產品，如非授權請預防性下架，以免觸法；也呼籲民眾在選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障；警方也會持續加強查緝，取締非法保障合法。