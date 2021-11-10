美議員訪台 陸軍機朝台海方向戰巡

美國議員代表團周二訪台，隨即引發北京譴責。中國大陸國防部新聞發言人譚克非9日晚說，中方正告美方立即停止「挑釁行徑」，以及「一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動」。

據CNN和路透10日報導，FlightAware航班追蹤平臺上的資訊顯示，這些美國議員搭乘波音（Boeing）C-40A運輸機在當地時間晚上6點後不久降落台北。而C-40A在機場短暫停留後，便飛往沖繩。

台灣外交部已證實這次訪問，並說是由美國在台協會（AIT）安排，但並未公開到訪議員的姓名與行程，而兩岸關係目前正在數十年來的谷底。AIT雖未向CNN證實議員的名單，但卻要它向德州共和黨級參議員柯寧（John Cornyn）辦公室詢問相關資訊。

另一方面，儘管五角大廈發言人柯比（John Kirby）並未提供這次訪台美國議員的細節，但卻表明，這沒甚麼不尋常。他說，這是美國議員今年二度訪台。

就在中方國防部譴責美國議員代表團訪台後，解放軍周二說，已出動軍機，在台海方向進行聯合戰備警巡。東部戰區新聞發言人施毅說，解放軍東部戰區9日組織兵力，在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。他說，這是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和「台獨」分裂勢力活動所採取的。

而台灣國防部周二晚說，有6架中方軍機侵擾西南防空識別區，其中有4架殲-16戰機和2架偵察機。美國至今仍和台灣保持軍事關係，台灣國防部周二發布的110年國防報告書顯示，在雙方的軍事交流計畫下，從2019年9月到2021年8月間，美方有107案共計618人次造訪台灣，而在同一時期，台灣也有175案共計542人次造訪美國。

文章來源：US lawmakers make visit to Taiwan as Beijing conducts 'combat readiness patrol' close to island
文章來源：China holds combat readiness patrol as U.S. lawmakers visit Taiwan
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