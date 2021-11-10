因應春節預估至少4萬人返台，今年12月14日至明年2月14日將推行檢疫新制，從非重點高風險國家入境者，先前指揮中心公布改為10+4，指揮官陳時中今透露，本週有望改為7+7，至於未來入境要完整接種兩劑疫苗有無包含大陸疫苗？發言人莊人祥回應說，會以符合世界衛生組織（WHO）公布的清單為主。

莊人祥表示，若配合有確定有放寬7+7的部分，就是七天在防疫旅館，七天在家中檢疫，也要增加採檢措施，算是加強版居家檢疫。

莊人祥說明，由於「7+7」尚未定案，但如同指揮官陳時中所說明，不管是否後續有沒有接上，都至少旅館量能會增加一萬人，至少會再增加一萬人以上的住房，若管理上可以銜接更好，「7+7」可以再多一輪，也就是說整體會比原來14天增加兩輪。需要再與觀光局協調，

莊人祥表示，是否改為「7+7」尚未定案，都還在與各部會協調，本週會確定，由於先前說，今天要說明有關集中檢疫所上網預訂，也因為要整個配合檢疫政策，所以會再與檢疫政策一起說明。

莊人祥表示，接下來可能規定施打2劑疫苗且滿14天完整接種者入境，這部分針對疫苗種類，還是會以世界衛生組織緊急使用清單（包含BNT、AZ、莫德納、科興、國藥等）或是我國授權專案製造為主（包含BNT、AZ、莫德納、以及高端沒有科興、國藥），都是規劃方向。

若要以疫苗作為入境通關如何避免造假？莊人祥說，目前已經請外交部搜集目前各國有關疫苗接種證明的樣章，未來類似去年的陰性，核酸檢驗證明也會配合檢疫系統，由民眾事先填寫是否有疫苗接種，請他們上傳接種證明，後續由指揮中心核實。

若入境有12歲以下孩童維持14天嗎？莊人祥說，因為他們沒辦法接種疫苗，若跟著成人一起入境，只看成人接種情況而定，若父母親和家長沒有接種就要維持14天居家檢疫。

春節後也會有7+7嗎？莊人祥說，也是未來方案之一，但這次主要是先考量春節需要比較多的防疫旅館，不少人反映至今無法訂到旅館，所以才會再有7+7考量，但還是包含14天居家檢疫並沒有打折。