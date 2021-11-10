2030年東南亞網路經濟估計達1兆美元 14:292021/11/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新報告指出，東南亞愈來愈多人在網路上購物和訂購餐點，帶動該區域網路經濟成長迅速，估計2030年規模上看1兆美元。 由谷歌（Google）、淡馬錫控股及全球企業顧問公司貝恩（Bain & Co）公布報告指出，自新冠疫情爆發以來，東南亞網路用戶大增約6000萬人，總數達4.4億人。 東南亞11國已是全球網路市場成長最快速的地區之一，歸因於當地年輕人口眾多、智慧型手機迅速普及與中產階級不斷擴增。 《國際產業》東南亞網路經濟 2030飆至1兆美元 美掃蕩網攻 沒收610萬美元贖金 #全球 #東南亞 #估計 #網路 #網路經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明大船出航 Q3獲利有望優於預期 11:112021/11/10 財經 產險業「雙11」不缺席 網路投保折扣72折起 11:112021/11/10 財經 知名網紅推薦股票 證監會喊禁 04:102021/11/10 產業特刊 綠葉變主角 龜背芋變異株身價翻萬倍 04:102021/11/10 地方新聞 《國際經濟》砸170億美元 白宮將改造美國口岸 10:342021/11/10 財經 《橡膠股》台橡：若無意外 合成橡膠進入穩定獲利周期 08:012021/11/10 財經 綠色永續路上 國泰金控要讓世界看見台灣 13:062021/11/10 財經 共軍操作灰色地帶 企圖不戰奪台 04:102021/11/10 焦點要聞 《熱門族群》5G Open RAN商機看40億美元 網通受益股亮相 10:172021/11/10 財經 點數經濟發威！統一超OPEN POINT年度流通量近7億點創新高 11:452021/11/10 財經 多頭猛攻 加密幣市值 直逼３兆美元 比特幣、以太幣雙創新高 04:102021/11/10 財經要聞 財經熱門新聞 台積電設廠高雄房市嗨爆 這群人處境卻尷尬了 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 台積電「髮夾彎」降臨高雄 老手卻驚爆：當地這家大廠慘了 - 財經 台灣首富賠近4800萬賣帝寶 專家說話了 - 財經 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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