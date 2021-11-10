最新報告指出，東南亞愈來愈多人在網路上購物和訂購餐點，帶動該區域網路經濟成長迅速，估計2030年規模上看1兆美元。

由谷歌（Google）、淡馬錫控股及全球企業顧問公司貝恩（Bain & Co）公布報告指出，自新冠疫情爆發以來，東南亞網路用戶大增約6000萬人，總數達4.4億人。

東南亞11國已是全球網路市場成長最快速的地區之一，歸因於當地年輕人口眾多、智慧型手機迅速普及與中產階級不斷擴增。