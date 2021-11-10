中鋼公司成功開發雷射覆面銲的高階技術，不僅是臺灣第一家應用雷射覆面銲技術於鋼鐵廠工件修護的企業，也是國際上少數將此技術應用於設備修護的鋼廠。

鋼鐵在製造過程經常面臨各種設備的磨損或工件損壞，為維持生產良率及確保產品優良品質，即使是複雜且昂貴的工件受到局部細微損傷，也可能需要耗費高昂成本替換整個工件，使設備能正常運轉。

中鋼公司自建廠以來即投入工件表面改質的技術研究，不僅逐步建立電鍍、熔射及硬面銲等重要修護技術，亦成功開發「雷射覆面銲」的高階修護技術及完成設備建置，並著手自動厚度控制(AGC)舉升油壓缸及大型傳動軸等工件的修護工作，成本節省效益達1070萬以上。

「雷射覆面銲」是一項利用高功率雷射作為熱源的技術，幾乎可熔化任何金屬材料，並將材料熔融堆積形成表面塗層，針對工件表面特定損壞部位進行修復再生。雷射覆面銲與傳統銲接相比，因具備入熱量少且集中的特點，故基材僅表面產生微熔融狀態，對母材的熱影響區小且較無熱變形問題；若與電鍍相較，可應用的塗層材料選擇更廣且附著力更高；另與熔射相比，塗層組織可更為緻密。綜合來看，雷射覆面銲不僅是更高階的修護技術，亦扮演與其他表面改質技術互補的角色。

中鋼不僅深耕鋼鐵生產相關的冶金技術，也逐步建立電鍍、熔射及硬面銲等重要工件表面改質技術，並累積眾多實務經驗。對於無法使用傳統銲補方式進行維修的高單價工件，中鋼公司在技術及生產設備維護等單位齊心戮力投入開發下，成功建立雷射覆面銲技術及設備建置，除了廠內設備所需工件之修護能力大幅提升外，亦減少新品工件採購，降低公司成本；另，對於整個鋼鐵產業來說，此技術的成功開發也能減少工件製作的材料耗用，進一步實踐循環經濟理念。

此外，雷射覆面銲技術在中鋼廠內的應用部分，例如傳統銲補AGC舉升油壓缸的磨損缸壁時，往往因熱變形造成油壓缸工件的孔位位移，當利用雷射覆面銲熱變形較小的優點後，可克服修護困難點。此外，大型傳動軸栓槽齒接觸面的局部磨損，因苦無維修方法，故時常需要更換整個工件，目前已可利用雷射覆面銲進行修復。

展望未來，中鋼公司將持續開發特殊或專用熔覆粉末，建立各種塗層特性的雷射覆面銲技術，以提升應用範圍及修護效益，大幅節省外購工件新品及委外修護的成本，朝精緻鋼廠之路持續邁進。