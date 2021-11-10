威爾史密斯（Will Smith）與潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）過去曾是人人稱羨的銀色夫妻，但1997年結婚的兩人近年頻傳婚姻危機，威爾在甫出版的自傳中坦承，他受打擊最大的一次，是在2011年為老婆40歲生日舉辦精心安排的豪奢派對，最後卻換得潔達不領情的冷言冷語，心碎的威爾為找回自我，不僅狂嗑致幻藥物死藤水，還找性愛專家建立夢幻後宮。

當年威爾與潔達已經秘密分居，他為了用盛大派對贏回潔達芳心用盡心思，規劃了豪華的3日生日旅行派對，還請人製作了一支潔達家人的紀錄片，並砸錢邀來她最喜愛的藝術家替她量身創作藝術作品，更在首日晚宴請來歌后瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）作為驚喜表演嘉賓。

威爾自認安排如此豪奢派對的他是「完美丈夫」，但潔達卻絲毫不如此認為，第一晚結束後就大罵「這是我這輩子見過最噁心的自我展示」，並要求取消剩下的2天行程。深受打擊的威爾對潔達說：「我退休了，我從嘗試讓妳開心退休，我不幹了，以後妳過妳的，我過我的。」

頓時迷失自我的威爾為找回自己，嘗試有強烈致幻效力的死藤水高達14次，在靈體脫離的狀態中，他屢次見到他稱為「母親」的隱形女人，「她永遠都不會棄我不顧」，讓他有了深刻的體悟，「如果我那麼美麗，我不需要全球賣座冠軍電影來讓自己開心。如果我那麼美麗，我不需要暢銷唱片來讓自己覺得值得被愛。如果我那麼美麗，我不需要潔達或任何人對我的認可」。

這段自我探索的時期，威爾還找上了一位性愛大師，大師問他怎麼樣才會開心，威爾說：「我想要一個後宮。」但除了點名影后荷莉貝瑞（Halle Berry）與芭蕾舞者米斯蒂科普蘭（Misty Copeland）外，他竟選不出其他的後宮人選。

性愛大師提醒他，「你是他Ｘ的威爾史密斯，你是世上最有錢、最受愛戴的人之一，如果連你都沒辦法過著自己想要的生活，那我們其他人不就死定了」？於是在性愛大師提供全球各地美女的資料與影片下，威爾才終於將自己的夢幻後宮填滿至25位佳麗。