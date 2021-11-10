元太(8069)與TPV冠捷科技合作，以25.3吋彩色電子紙看板將E Ink Spectra 3100四色電子紙擴大推廣至交通及零售產業的電子看板市場，這是今年4月將該技術用於7.3吋桌上型彩色電子紙廣告牌後，雙方二度合作。這次25.3吋彩色電子紙看板系統已獲日本CREA及波蘭Ledatel集團等系統整合商採用試點，未來將鎖定鐵道交通的公共顯示、以及百貨零售的廣告看板等市場。

元太指出，25.3吋彩色電子紙看板採用E Ink Spectra 3100四色電子紙技術，以黑、白、紅與黃等四種墨水粒子。運用高對比與高飽和度的色彩組合，可顯示醒目與鮮明的圖像與資訊。例如：在鐵路與公車等大眾交通場域中，顯示車次調整資訊、乘車注意事項等警示與提醒說明；在百貨零售場域，做為廣告看板推送商品促銷訊息，運用紅色與黃色的高鮮明色彩吸引消費者目光。25.3吋彩色電子紙看板除了可取代一次性的紙製印刷海報外，運用電子紙的超低耗電與持續顯示零功耗的節電特性，讓其兼具智慧與環境友善的產品特性。

冠捷科技與元太在電子廣告看板已陸續合作開發31.2吋、42吋等機種，25.3吋電子紙顯示屏為四色設計，通過黑、白、紅、黃的四色墨水粒子，可呈現顏色鮮明吸睛的圖像，更適合應用於廣告電子看板，大幅吸引消費者注意力，冠捷客戶遍及零售、廣告、鐵道、商用顯示看板等應用，在雙方共同推進下，希望大幅擴大市場。