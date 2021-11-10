台積電進駐高雄設廠正式拍板定案！早在今年中旬，市場傳出台積電將進駐高雄的聲浪後，高雄房地產就隨護國神山隆起一波的市場熱潮，由於台積電即將落腳楠梓中油高雄煉油廠舊址，根據台灣房屋集團統計，楠梓區房價從去年每坪均價15.3萬元，至今年每坪均價來到16.2萬元，漲幅達6%！除了楠梓區，屬於第一圈受惠區的左營區與橋頭區，房價同樣漲聲響起，均有1.4~1.8%漲幅。

除了成屋市場表現亮眼，高雄預售市場價格也跟著「聞積起舞」，台灣房屋集團趨勢中心觀察楠梓區今年交易的預售案件，實價登錄資料顯示，指標案如「聯上捷運之星」，今年初的10樓交易單價約為14.9萬元，而9月份最新單價達16.5萬元，一年不到，價漲一成！另外一個建案「銳揚天鵝堡」，13樓頂樓戶交易，今年初單價18.4萬元，9月同棟同樓層最新交易已達24萬元，若兩戶銷售條件相當的情況下，光看帳面價增已三成！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電是台灣產業發展指標，護國神山不僅扮演產業推手，落腳之處也成為房市向上發展的風向球，如今確定設廠，無疑是讓高雄房市發展吃下一顆定心丸，先前還對台積電到高雄抱持觀望態度的民眾，也沒有時間再玩「猶豫遊戲」了；不過房市價量表現，仍以市場需求為支撐，只要區域地段佳、機能優，多能獲得置產族懷抱。

張旭嵐說，過去產業園區促進區域不動產發展的案例頗多，包括內科點燃了內湖和大直房市和商辦市場，竹科帶旺竹北成為新天龍國，都在在凸顯了科園新貴對房市和商圈的帶動作用，因此在台積電有意設廠之際，不少置產族群，就率先嗅到了楠梓、橋頭等地未來的租賃和購屋買氣，早早出手卡位，如今拍板敲定，在2024年員工正式進駐生產之際，房價不排除再迎來一到兩成的增幅。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，台積電設廠高雄議題發酵的這幾個月，從住宅、土地、廠房等物件，整體交易都比以往更加活絡，交易更出現屋主漲價、封盤停售，甚至開價就是成交價，議價幅度縮小的情況，不僅楠梓區，整個高雄市場都有此現象，馮紹清也說，高雄本身就擁有深厚的產業發展條件，台積電進駐是為高雄房市更添柴火，對房市價量發展定有助攻效應。