台積電高雄設廠拍板定案。根據房仲統計，市場傳出台積電將進駐高雄後，高雄房地產即隨護國神山折起一波熱潮，有指標建案頂樓房價傳有3成的漲幅，市場更傳出，9日晚間台積電設廠高雄消息一出，有原本當晚預定成交的案件，因屋主看好後市，立馬改變主意封盤停售。

根據台灣房屋統計，楠梓區房價從去年平均每坪15.3萬元，現已來到每坪均價16.2萬元，漲幅達6%，受惠的左營區與橋頭區，房價同樣漲聲響起，平均有1.4%-1.8%的漲幅。

不僅成屋市場表現亮眼，高雄預售市場價格也「聞積起舞」，台灣房屋集團趨勢中心觀察楠梓區今年交易的預售案件，根據實價登錄資料顯示，指標案如「聯上捷運之星」，今年初10樓交易單價約14.9萬，9月份最新單價已達16.5萬，不到1年，已上漲1成；另外一個建案「銳揚天鵝堡」，13樓頂樓戶今年初單價18.4萬元，9月同棟同樓層最新交易單價已達24萬元，假設兩戶銷售條件相當，光看帳面價，增幅更高達3成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電是台灣產業發展指標，不僅扮演產業推手，護國神山落腳之處也成為房市向上發展的風向球，如今確定設廠，無疑是讓高雄房市發展吃下一顆定心丸，先前還對台積電到高雄抱持觀望態度的民眾，也沒有時間再玩「猶豫遊戲」；不過，房市價量表現仍以市場需求為支撐，只要區域地段佳、機能優，多能獲得置產族懷抱。

市場傳出，9日晚間台積電設廠高雄消息一出，也為高雄房仲業掀起震盪，有房仲業者原本當晚就要成交的案件，但因屋主看好後市，立馬改變主意封盤停售，讓業者抱嘆秒飛百萬業績。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，台積電設廠高雄議題發酵的這幾個月，從住宅、土地、廠房等物件，整體交易都比以往更加活絡，交易更出現屋主漲價、封盤停售，甚至開價就是成交價，議價幅度縮小的情況，不僅楠梓區，整個高雄市場都有此現象，馮紹清也說，高雄本身就擁有深厚的產業發展條件，台積電進駐是為高雄房市更添柴火，對房市價量發展定有助攻效應。

張旭嵐指出，過去產業園區促進區域不動產發展的案例頗多，包括內科點燃了內湖和大直房市和商辦市場，竹科帶旺竹北成為新天龍國，都在在凸顯科園新貴對房市和商圈的帶動作用，因此在台積電有意設廠之際，不少置產族群率先嗅到了楠梓、橋頭等地未來的租賃和購屋買氣，早早出手卡位，如今拍板敲定，在2024年員工正式進駐生產之際，房價不排除再迎來1到2成的增幅。