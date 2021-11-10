台北市租賃住宅服務商業同業公會與新城藥品股份有限公司攜手發揮企業團體熱血與防疫專業，以回饋社會的善念，今捐贈200劑百快家用新冠病毒抗原快篩檢測組給社會局提升防疫量能。（新城藥品提供／游念育台北傳真）

台灣進入秋冬季節，正好是流行性感冒與呼吸道疾病的好發季節，在疫苗接種規模持續上升與新冠肺炎疫情趨緩下，政府已逐步放寬防疫管制措施，隨著經濟活動恢復後，人與人的接觸也越來越密集，為維護市民的健康與安全，台北市租賃住宅服務商業同業公會與新城藥品股份有限公司攜手發揮企業團體熱血與防疫專業，以回饋社會的善念，今捐贈200劑百快家用新冠病毒抗原快篩檢測組給社會局提升防疫量能。

新城藥品總經理陳泰宏表示，新冠肺炎症狀與季節性流感類似，配合防疫政策使用家用快篩試劑，可減低家人感染新冠肺炎的風險，避免家戶傳染以杜絕隱形傳播鏈，「百快家用新冠病毒抗原快篩檢測組」是第一支在韓國食衛署(MFDS）正式完全核准(full-approval)的醫療器材，能針對Delta等各種變種病毒有效檢測準確率高達9成3以上，15分鐘內即可判讀檢測結果；有感北市府人員為民眾與防疫奔波勞苦，期盼以實際行動提升市府人員安全與健康，保護自己也能保護他人。

代表受贈的北市社會局長周榆修表示，在主管機關逐步放寬防疫管制措施下，人與人的接觸將越來越密集，在新冠肺炎與季節流感的威脅下，市府同仁皆竭盡心力，確保防疫量能以防範疫情再度發生。

周榆修表示，特別感謝新城藥品股份有限公司總經理陳泰宏與台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長陳柏勳的無私奉獻及善心提供居家快篩試劑，讓同仁能定期自我篩檢，隨時掌握身體狀況。

周榆修說，防疫物資優先配發外勤公務同仁，使同仁充分發揮協助防疫與自我健康管理。北市社會局呼籲，民眾務必遵守中央公布的防疫指引，外出務必配戴口罩，勤加洗手與消毒，全民共同防疫，一同度過艱困疫情。