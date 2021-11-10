友達憑藉在製造領域多年豐富經驗與專業知識與技術，10日攜手專攻綠色製造全流程解決方案的全資子公司友達宇沛，參加TASS2021亞洲永續供應+循環經濟會展，以「從物質循環到製程水回收，實現低碳零排的綠色製造」為主題，從產品生命週期管理面向，提供製造業完整的綠色產品解決方案，並首次展出GPARS物質管理平台與新一代零排放技術──常溫蒸發設備（RTV），能完善原物料管理與資訊揭露，進一步精進製程節能。期能攜手製造業客戶夥伴，實踐循環經濟的理念，進而推動自然資源的永續管理及有效利用。

著眼於企業針對轉型綠色製造的急迫需求，友達宇沛GPARS物質管理平台能重新檢視產品生命週期各階段對環境的影響，協助客戶改善研發創新與製造流程。首先於產品導入期，針對製程原物料化學成分與資料庫國際法規進行比對，篩選出符合法規的無毒材料。同時，平台內建的碳排係數資料庫，能自動計算出材料的碳排放量，成為低碳材料評估與低碳足跡產品的研發利器。在產品生命週期的廢棄階段，亦可根據產品材料成分決定最適回收處置作業，達成資源循環再利用，降低對環境的衝擊。

生產過程中所產生的廢水，也能根據平台上登錄的原物料化學成分資訊做有效分流，進行最佳化水處理，能提高用水效率，同時減少廢棄物排放，達成製程水回收或全廠製程水回收的目標，以循環再利用的優勢強化企業韌性。有別於傳統的廢水零排放技術須仰賴高溫蒸發進行水回收，友達宇沛的新一代常溫蒸發設備（RTV）運用低壓蒸氣作為蒸發熱源，搭配吸附劑吸附水蒸氣回收淡水，將操作溫度維持在常溫，除了節省耗能，也可降低蒸發設備在高溫下被腐蝕的風險。同時亦導入參數最佳化AI模組，搭配智能監控平台與監控軟體App，不僅極大化能源使用效率，節水創水同時兼顧節能減碳，亦能即時監控系統，進行異常通知與故障排除指引，設定設備保養排程與流程指引，提高設備日常維運的便利。