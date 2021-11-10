美國參議院月初提出2項支持台灣軍事相關法案後，昨天傍晚美國海軍C-40A行政專機，立刻搭載共和黨參議員柯寧在內的多名美國聯邦參眾議員抵台訪問，今天在美國在台協會（AIT）協調安排下，秘密前往國防部進行參訪，這也是美方官員訪台首次進入國防部。

據了解，柯寧等人今日下午將在國防部內聽取簡報，了解大陸近期對台軍事威懾等情形。

包括柯寧在內的美國共和黨參議員本月4日提出《台灣嚇阻法案》（Taiwan Deterrence Act），以每年提供20億美元(約新台幣562.59億元)與其他援助方式，加強台灣國防以對抗來自中國大陸與日俱增的軍事與外交壓力。

該法案也要求修訂《武器出口管制法》，以便更容易把武器轉讓給台灣；而在法案生效180天內，國務卿與國防部長須向國會相關委員會遞交年度報告，評估台灣促進自我防衛能力的進展。倘若柯寧此刻訪台，勢必掀起高度討論。