大愛電視台蕭姓副總監與凃姓動畫師討論工作時，當場稱「你是目前我那組表現最差的」、「被慈濟開除，在外面找不到工作」、「我跟你講完就算了，如果有黑道背景的啊，你出去就被蓋布袋」，凃控告蕭恐嚇、公然侮辱，檢方不起訴，案經高檢署駁回，凃聲請交付審判，士林地院合議庭裁定駁回，不得抗告。

去年11月6日蕭副總監評論凃工作不佳，凃自認，他一路表現優異，在慈濟基金會工作多年，蕭竟在未經仔細查證下，恣意以他好惡的刻板印象，貶低他能力，當成唯一目的，導致他多年苦心建立的名譽貶損，害他大受打擊，而且心生畏懼。

案經地檢署調查，認為評價不構成犯罪，予以不起訴，凃男不服，聲請再議遭駁回，轉而聲請交付審判。

合議庭認為，縱使用字遣詞尖酸苛薄，造成凃主觀上感覺不悅，但評論工作表現工作效率差、品質低落、並非以損害凃的名譽為唯一目的，並未逾越合理評論原則的範疇，裁定駁回，不得抗告。