美國流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）自2018年演出電影《一個巨星的誕生》大獲好評後，演藝事業也正式邁向電影圈發展，即將推出全新電影《Gucci：豪門謀殺案》（House of Gucci）的她，10日出席英國倫敦首映會時，以一襲火辣的透視裝性感現身，瞬間成為全場焦點。

女神卡卡在電影《一個巨星的誕生》中飾演遭丈夫感情背叛又為錢殺夫的「時尚圈黑寡婦」派翠西亞雷吉亞尼，但角色個性鮮明又富含濃厚的情感，十分考驗著演技，讓粉絲們相當期待。女神卡卡還透露為了能演活這個角色，她還花了9個月學習口音，無論是在片場還是在酒店房間裡，都以這個角色生活著，才能與角色融為一體。

而在今日於英國倫敦所舉辦的首映會上，女神卡卡穿著一件由Gucci定製的紫色披肩晚禮服出席，全身透視的布料與胸前抓皺，及側面高衩的性感設計，使女神卡卡一出場就受全場矚目，加上強光一打好身材立刻乍現。

不過穿搭風格一向大膽的女神卡卡，性感的裝扮當然不只於如此，透視禮服中還加上引人遐想的鏤空過膝網襪，並在拍照時撩起裙襬，大方秀出白皙美腿與內搭白色蕾絲小褲，性感指數瞬間破表，現場尖叫聲四起，網友看到後也紛紛大讚「女神氣場太強大了」、「霸氣女王」、「這套絕了」、「巨星登場」、「女神卡卡每次現身都有新花樣」、「卡卡總是不讓人失望」。

另外，在劇中飾演Gucci前副總裁帕奧羅古馳（Paolo Gucci）的傑瑞德雷托（Jared Leto），以及飾演開雲精品集團、Gucci母公司董娘兼女主角共犯好友的墨西哥影后莎瑪海耶克（Salma Hayek）也現身紅毯為電影宣傳，吸引大批媒體及粉絲到現場拍攝及採訪。