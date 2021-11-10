北京學生根據山水畫的佈局手法，結合剩山圖現存部分的圖景，用線描速寫的形式進行「補畫」，以想像力補充畫作被焚毀的部分。（藍孝威攝）

今天（10日）在北京市京源學校，展開一場跨越海峽的藝術賞析課。京源學校和台北市私立靜心學校的各一個班級的學生，在網路「雲端」共同賞鑒中國傳世名畫《富春山居圖》，感悟中華文脈延綿不斷的凝聚力量。

「迤遞三千里，江山一卷橫」，元代畫家黃公望於1350年創作的紙本水墨畫《富春山居圖》，然而不幸因遭祝融焚成兩段。前半卷「剩山圖」，現藏浙江省博物館；後半卷「無用師卷」，現藏台北國立故宮博物院。

兩校學生在語文老師和美術老師帶領下，從河流故事、文化意蘊、作者經歷、畫作背景等四個角度，共同深入賞析了《富春山居圖》的藝術特色和歷史價值。

整個課程分為四個部分，「講述傳奇」、「神遊山水」、「品味畫作」等環節，利用文字、視訊等多媒體資源激發了學生們對富春山水的嚮往之情。隨後，兩岸學生展開想象，根據山水畫的佈局手法，結合剩山圖現存部分的圖景，用線描速寫的形式進行「補畫創境」。

在現代化網路科技支持下，兩岸師生彷彿置身於同一課堂，交流、學習、創作，共同向中華文化致敬。

靜心學校唐尚智校長和京源學校白宏寬校長在致辭時表示，兩校自2016年展開學術交流，迄今已5年。受新冠肺炎疫情影響，從2020年雙方學校創新交流方式，通過網路「雲端」實現兩岸師生線上相聚，互動切磋，作育英才。

2011年6月，剩山圖與無用師卷曾在台北故宮博物院首度合璧展出，《富春山居圖》也成為兩岸相連的文化象徵。在「山水合璧」十週年之際，京台學子共賞這件藝術珍品，架起海峽兩岸青少年交流之橋。