台新銀行贊助的女子高爾夫球選手吳佳晏職業生涯再添新頁，11月6日於2021歡樂友緣女子公開賽，以低於標準桿15桿，總成績201桿再度封后，並以12桿領先刷新個人最大勝差紀錄，精彩表現令人驚豔，今年度賽季剩下最後兩場公開賽，她也立下繼續奪冠的目標。

台新銀行表示，吳佳晏今年9月起手感強勁，四戰奪下三冠軍一亞軍，繼9月底中國信託邀請賽、10月緯創女子公開賽之後，11月初歡樂友緣女子公開賽是近期贏得的第三個冠軍，也是個人職業生涯第11次摘冠，目前穩居高球年度獎金排行榜榜首，她賽後再度感謝台新銀行贊助支持，台新銀行也同感慶賀。

台新銀行指出，今年度TLPGA獎金排行榜第一、二名的吳佳晏、錢珮芸都是台新贊助的優秀選手，同時也贊助旅日選手蔡佩穎等多位女將在海內外持續締造佳績。始終扮演女將們的堅強後盾，支持她們一步一步站穩國內及國際舞台，這些支持與資源對選手而言是重要的助力，台新銀行期許她們持續傳遞認真的精神、發揮實力，為台灣拿下更多的榮耀，成為下一個台灣之光。