普生（4117）因近期仍有部分新冠肺炎檢測試劑訂單出貨進度受巴基斯坦地區客戶拉貨遞延情況，10月營收2070萬元，月減18％；但在全球新冠肺炎檢測仍保持一定需求，前10月營收4.95億元，年成長32.96％。

普生表示，近期新冠肺炎疫情陸續於歐洲、中國、俄羅斯等地區確診人數回復增長態勢，各國政府亦密切留意入冬後加劇疫情擴散之影響，普生亦與各地經銷商持續耕耘旗下全系列新冠肺炎檢測試劑產品業務表現。另，著眼中長期營運動能部署，普生提升精準醫療全方位佈局，同步拓展美國Danner Laboratory檢驗實驗室之檢測服務、及推動抗菌胜（月太）商轉化，拓展歐克威爾品牌市場知名度。

普生近年持續深化佈局印尼、巴基斯坦等地區業務接單表現，加上新冠肺炎病毒於全球各地持續變異，帶動旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑等產品保持良好訂單需求，加上旗下美國Danner Laboratory檢驗實驗室新冠肺炎檢測量能穩步增溫，保持良好銷售貢獻挹注，推升前10月營收表現已超越去年全年水準。

展望後市，普生指出，全球疫苗施打率逐漸提升，新加坡等各國邊境已開始針對入境旅客實施抗體快篩檢測，有助旗下全系列新冠肺炎檢測產品良好接單環境，維持審慎樂觀看法。目前正持續針對RT-PCR核酸試劑向斯里蘭卡申請證照作業、及旗下抗原快篩試劑進行台灣衛福部送件申請專案製造，並進行居家型抗原快篩試劑產品臨床收案件數等。