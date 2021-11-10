美國總統拜登周二會見沃爾瑪、優比速（United Parcel Service Inc）、聯邦快遞（FedEx）和Target百貨執行長，共商如何加快貨物交付及降低消費者的價格。
拜登在推特上表示，他知道人們擔心供應鏈堵塞，以及在美國人迎來節日旺季之際，供應鏈問題可能對民眾造成的影響。拜登表示，他已經與企業高層談過，他們都有信心民眾能在未來幾周內獲得想要的物品。
拜登正面臨著美國物價上漲帶來的政治壓力，也一直想方設法解決運輸瓶頸和半導體短缺問題。此外，美國政府亦通過了一項支出法案，可望緩解長期的通膨壓力。
美國政府官員周二表示，他們將迅速落實上周國會批准的1兆美元基礎建設方案中的部分措施，以解決美國嚴重的塞港問題。
在美國的年終節日購物季即將到來之前，民眾對勞動力和商品短缺問題越來越感擔憂。上個月某白宮高層透露，在聖誕節假期來臨之際，人們可能買不到某些東西。
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