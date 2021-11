美國總統拜登備受吹捧的民主峰會再過幾週就要登場,根據政治新聞機構Politico取得的資料,台灣也獲邀出席。

拜登幕僚仍在為這場即將於12月9日至10日舉行的視訊峰會制定議程,其工作內容大多保密。受邀與會的政府名單尚未對外公布,不過Politico設法取得一份彙整名單。這些計畫皆為暫時性,民間社會團體則抱怨遭邊緣化。

根據Politico取得的文件內容,拜登團隊討論在峰會期間推出一項略為模糊的倡議,是促進網路自由的國際聯盟「網路未來聯盟」(The Alliance for the Future of the Internet)。美國官員也列出其他國家或許可以做出的承諾,例如增加媒體素養計畫資金,或針對某些雙重用途技術實施出口管制。

整體來說,這種種構想凸顯拜登認為在集權主義抬頭時期,強化世界民主所需的工具不單僅是關於自由及公平選舉的空話,畢竟他是在經歷緬甸和蘇丹等至少6國發生政變的這一年主持這場民主峰會。

但在出席這場峰會的國家中,究竟有多少會簽署承諾,又有多少會履行承諾還很難說。雖然上述承諾均不具國際約束力,許多卻需要各國政府說服國內選區接受,並分配資金讓承諾兌現。

「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員費德斯坦(Steven Feldstein)說:「這場峰會的象徵意義很重要,而其產生的實質改變則有待觀察。檯面上有很多初步集會無法解決的大問題,像是出現衰退的較弱民主國家該怎麼辦。」

雖然有關受邀與會的國家地區已有部分細節外洩,但美國政府尚未正式公布完整名單。有些國家並未受邀,例如土耳其和匈牙利,原因是其元首多年來持續破壞民主制度。根據Politico取得的名單,台灣也在受邀之列。(譯者:李佩珊/核稿:劉文瑜)1101110