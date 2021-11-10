關懷家扶學童 金門牛排店請吃大餐 14:572021/11/10 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孫東寶牛排店金門民族店負責人李鍾靈（左二）捐贈牛排餐券100份，關懷家扶中心學童成長和學習。（金門家扶中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 孫東寶牛排店金門民族店負責人李鍾靈，今天偕店長洪立人赴金門家扶中捐贈牛排餐券100份，提供家扶兒童品嘗好口味，鼓勵大家立志向學，努力開創自己的未來。 長期關懷地方公益和弱勢團體，目前也是金門縣警察之友會金城辦事處主任的李鍾靈表示，最近疫情趨緩，餐廳用餐的限制也稍鬆綁，希望來自弱勢家庭的小朋友也能享用美味排餐外，也盼望有更多人加入愛心行列，在寒冬來到的此刻，攜手送上溫暖和關懷。 落日來到建功嶼--遊金門建功嶼觸景有感 後疫情展店 打團體戰 乾杯雙品牌挺進台北東區 #關懷 #金門 #牛排店 #李鍾靈 #家扶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中縣市區營養午餐差5元 議員不平 04:102021/11/10 地方新聞 元大攜手輔大 線上課輔偏鄉學童 04:102021/11/09 投資理財 連鎖餐飲雙雄狂展店 徵才加薪比高下 04:102021/11/10 財經焦點 雙11吃好料 五星飯店外帶組合餐 現折1111元 04:102021/11/10 時尚消費 我在海外教書法 04:102021/11/10 藝文副刊 饗賓集團進駐永和比漾 連開真珠、饗泰多二店 20:512021/11/09 財經 10年如一日！金門老夫婦資源回收行善：只要還有力氣就繼續做 18:342021/11/09 生活 疑行賄及湮滅證據 北市知名色情按摩店「悅容莊」股東遭聲押 08:232021/11/10 社會 東北風吹撫 高屏背風側易累積污染物 10:592021/11/10 財經 疫後大改裝 adidas 555坪概念店開幕 13:212021/11/10 生活 40年老字號牛排館收攤 網哀號：東區又少一家名店 10:262021/11/09 生活 寶島熱門新聞 「用愛與良心平反假案論壇」籲正視賦稅人權 - 寶島 新竹峨眉東方美人茶節周末登場 茶香體驗必讓遊客回味無窮 - 寶島 醫師夫婦捐屋 弘道「員林好客廳」今開張 不老朋友串門子喚起溫暖 - 寶島 義大醫療體系投資80億元 屏東醫療大樓14日動土 - 寶島 移民署防疫不鬆懈 靜思書軒贈福袋 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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