孫東寶牛排店金門民族店負責人李鍾靈，今天偕店長洪立人赴金門家扶中捐贈牛排餐券100份，提供家扶兒童品嘗好口味，鼓勵大家立志向學，努力開創自己的未來。

長期關懷地方公益和弱勢團體，目前也是金門縣警察之友會金城辦事處主任的李鍾靈表示，最近疫情趨緩，餐廳用餐的限制也稍鬆綁，希望來自弱勢家庭的小朋友也能享用美味排餐外，也盼望有更多人加入愛心行列，在寒冬來到的此刻，攜手送上溫暖和關懷。