桃園永安漁港海螺館吸引很多遊客來拍照打卡。（羅浚濱攝）

縣府將評估在新豐鄉坡頭漁港港區內設立「海洋科技館」的可行性。（羅浚濱攝）

桃園新屋區永安漁港興建的海螺館開幕後，吸引很多遊客前來拍照打卡，在往南距離不遠的新竹縣新豐鄉坡頭漁港，縣府改善相關設施後，縣議員甄克堅建議規畫一座「海洋科技館」增加觀光亮點，縣長楊文科樂觀其成，請交旅處研議評估可行性。

坡頭漁港位在永安漁港和新竹漁港之間，也是新竹縣唯一的漁港，相關設施老舊，縣府2018年爭取中央水環境改善計畫，獲核定補助5420萬元，進行漁港區域水岸環境改善及周邊保安林綠美化，今年3月峻工。

農業處長范萬釗指出，坡頭漁港面臨潮差和漂砂問題，港口淤沙嚴重，影響漁船進出，該處已計畫進行南北堤延伸工程，減少漂砂淤積問題， 也能增加港區泊地面積，讓更多漁船停靠，同時將把港區做整體規畫，期使坡頭轉型為觀光休閒漁港。

范萬釗說，坡頭漁港入口右側有5.4公頃縣府產權的林地，9月間已變更為特定目的事業用地，有了特目地後將可合法使用，規畫多功能場館，預定設置魚市場、魚具倉庫、整備場、漁筏上架場和製冰廠等，可由交旅處評估設置「海洋科技館」的可行性。

交旅處長游志祥說，新竹縣海岸線11.8公里，由該處執行「新竹縣綠色海岸風景憩發展計畫」，目前並沒有「海洋科技館」的規畫，因坡頭漁港北側有百年石滬，規畫做坡頭村石滬海岸親水空間改善工程，成為坡頭漁港的觀光亮點。

游志祥指出，坡頭漁港港區內有合法用地，規畫「海洋科技館」及建物型式不是太大問題，關鍵在內容物及吸引人的賣點是什麼？將會依縣長楊文科指示，與農業處相關單位討論及評估。