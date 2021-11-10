花旗出售消金業務部門，傳出與總共15間銀行簽訂密約，三年不得雇用花旗員工。立委江永昌10日在立法院經濟委員會詢問公平會主委李鎂，依據現行《公平法》，花旗銀行與其他銀行簽訂此類「互不挖角協議」，是否涉及公平會所禁止的聯合行為？

李鎂回應指出，必須要針對具體內容進一步瞭解，有時候不公平，並不代表就會是不公平競爭，因此必須要具體瞭解實際的內容及行為是否有違反《公平法》，因此，需要進行內部的討論與研議，會在一個月內繳交報告。

江永昌表示，今年1月，美國聯邦司法部便已經有第一起針對企業間達成互不挖角協議一事違反美國反托拉斯法而起訴的案例。江永昌指出，美國自2016年歐巴馬政府以來便積極擬定政策因應廠商間侵害勞權的聯合行為，陸續發布相關政策指引。

江永昌表示，過去台灣可能因為缺乏案例而未針對互不挖角協議推出政策指引。江永昌指出，最近花旗銀行與其他銀行所做的協議便有互不挖角協議的影子。江永昌要求公平會，應主動調查，確認花旗銀行是否違反《公平法》。