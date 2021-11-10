【愛傳媒藺奕專欄】一年有十二個月，但在人的心底，並不是日日均分的。小時候期待過年，所以，二月雖然天數最短、卻最大；到了大學變成電腦宅男，就只盼年末的資訊月。

新婚之初阮囊羞澀，新春國際旅展是最重要的，這些年在電影圈有點小小成績，重心又移往此時的金馬月，除了月底的金馬獎頒獎典禮，金馬影展、金馬創投、大師班⋯⋯各自的相關活動，無論你是圈內人還是觀眾，都像面對絕世美女，每個男人看到她，嘴都不自禁的鬆開，好像她擁有像甘蔗一樣的味道，等男人來咬她一口。

今年，公司參與製作的長片依然有入圍，我們也是金馬創投的投資方代表之一。

去年受彭文淳導演之託代表他以《今宵多珍重》兩項入圍出席金馬獎，該片已正式代表新加坡參與2022美國奧斯卡最佳外語片競逐，《Snakehead》在全美首映有多場售罊，這兩天在溫哥華舉行首映，多年前參與這些其中的片段，如今都在面前，他們曾是在各種懷疑之下的錦缎，此刻親眼目睹新的整潔和秩序，這些點滴在你心裡，具備很強的留存性，這就是電影製作的魅力吧～

午間公司從台北發射一枚朝向香港HAF案子之後，帶上我的財務總監去牽猴子，坐在一間很有典故的辦公室裡，王師娓娓訴說場域的故事，裡面有電影人或成或敗的光陰。最後致贈去年金馬最佳動畫片《廢棄之城》電影票拜訪出來，天已經暗了。

候車時，風裡有了秋冬專屬的味道。

商場裡的夏季T恤又被貼上各種折扣牌，知名火鍋店排起長隊，人們開始物色起好看的圍巾和手套了，家裡的厚棉被在陽光曬過以後是青春的熱騷味，這個月的行程排得真是滿，天冷了應該多和喜歡的人擁抱見面呀，這個冬天我們都要有更好的結果。

作者為文學奬得主

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