日媒報導指日本前首相安倍晉三正安排明年訪問台灣，並解讀親台派的安倍此舉，是為了牽制被視為親中派的現任首相岸田文雄與準外務大臣林芳正。

安倍今年7月接受產經新聞專訪時說，想來台弔唁前總統李登輝；外交部對此表示歡迎，並將全力提供必要協助。

日本新聞雜誌「週刊新潮」網站「Daily新潮」今天報導指出，安倍明年的訪台計畫，可說是在牽制岸田與林芳正，因為這兩人在自民黨內都屬於傳統上親中的派系岸田派（宏池會），林芳正還是國會親中組織「日中友好議員聯盟」的會長。

相對之下，安倍是國會跨黨派親台組織「日華議員懇談會」顧問，安倍胞弟、防衛大臣岸信夫則擔任日華懇幹事長；林芳正對中國的態度，可說與安倍兄弟水火不容。

不過，該篇報導標題指安倍將以前首相的身分首次訪台，但實際上安倍第一次執政於2007年卸任後，2010年就曾以前首相身分訪問台灣，總統蔡英文時任民進黨主席，當時還曾與安倍會面。前首相森喜朗也在去年2度來台弔唁前總統李登輝。

此外，報導指出，安倍肯定林芳正的能力，加上安倍家與林家的選區都在山口縣，林芳正原本是參議員，花了10年轉換跑道，在這次眾院大選順利首次當選眾議員，未來安倍與林芳正的眾院選區有可能合併，兩人將成競爭對手，安倍因此對林芳正嚴加提防。

安倍近期將回歸黨內第一大派系「細田派」，同時接任會長，另受岸田文雄請託擔任特使，預計12月出訪馬來西亞，相關活動漸漸檯面化。（譯者：顧荃/核稿：楊昭彥）1101110