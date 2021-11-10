【愛傳媒左化鵬專欄】香江崛起、臺灣發光、洛城殞落。

2015年，從紹興到寧波途經慈城，我突然憶起了台灣有兩位赫赫有名的慈城人物，他們就是蔣光超和應昌期。有人說，蔣光超是慈城人，也有人說，他是奉化人，慈城和奉化相距只有十五公里，都屬於寧波府。

記得大學時代，中視播出蔣光超的短劇「你我他」。一時之間，萬人空巷，盛況空前。他詼諧逗趣，妙語如珠，尤其那揚州小調，乖乖隆地咚、韮菜炒大蔥，帶給人們多少的歡樂，他每日一唱，曲曲動聽，戲中扮演的角色，舉手投足，令人發噱，這個節目，在人們歡笑聲中一播五年，每天推陳出新，絕無冷場。

當時，有人形容，一日不見蔣光超，便覺語言乏味，面目可憎，後來停播時，有人惆悵終日，有人扼腕嘆息，有人捶胸頓足，有人如喪考妣，可見他深受人們喜愛的程度。華視膾炙人口的連續劇「包青天」，幕後主唱，也是蔣光超。「王朝馬漢在身邊．鐵面無私辨忠奸」，他中氣十足，高吭嘹亮的嗓音，至今餘音繞樑，令人難忘。

放眼古今中外的諧星，我最喜愛的還是蔣光超，只要想到他的音容笑貌，就忍不住發噱。有人說，他是中國的「卓別林」，我卻認為他的搞笑工夫，更勝西洋默劇的卓別林。

他是天生的諧星，只要站在臺上，一擠眉弄眼，就會令人忍俊不住，當今的演藝人員，又有何人能及？

他進入演藝圈，只能說是意外中的意外，偶然中的偶然。他的家世良好，叔祖父是保定軍官學校校長蔣百里，大伯是前故宮博物院院長蔣復璁，姨丈是中央通訊社前社長魏景蒙。以他顯赫的家世，如果致意仕途，應該前程似錦。

可是，他卻捨此不由，自幼厭讀聖賢書，只喜跑馬鬥狗，賞花玩鳥，沉溺於吃喝玩樂，稍長，他又迷上了票戲，拜名角馬連良為師，習裘派唱腔，原先他可以安逸度日，快意一生。

不料，二十五歲那年，突然大地驚雷，江山易幟，仍兀自沉醉在歌臺舞榭的這名紈褲子弟，一驚而醒，在四野烽火，礮聲連天聲中，屁滾尿流，愴惶而逃，餐風露宿來到了香港。

昔日的錦衣玉食，彷如南柯一夢。香江的歲月實在苦悶難熬，舉目無親，身無分文，可是，天無絕人之路，當時香港的電影業事業正好興起，需人孔急，為了混口飯吃，他只好一腳踏入了邵氏電影公司，不料，他這一小跨步，卻成了中國電影前進的一大步。

從此，中國的演藝圈，橫空出世，多了一位曠世奇芭，他能歌善舞，能說會唱，扮任何角色，都唯妙唯肖，唯獨因容貌並不出眾，不適合扮小生，所以終其一生，拍過幾百部電影，大都只能飾演反派和諧星的腳色。

世事難料，步入中年後，他突然小中風，康復後，眼睛變的一大一小，令人一見發噱。從此，他致力扮演諧星的腳色，終於成了中國曠古絕今的搞笑鼻祖。

作者為資深媒體人

照片來源：YouTube蔣光超影片截圖。

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