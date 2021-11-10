北市警察局因日本捷運車廂發生「電車隨機殺人」事件，10日下午3點舉辦「拋射式電擊器」專精訓練，藉此強化員警自衛制暴技能與緊急應變能力。

由於「拋射式電擊器」係屬「非致命性警械」，能夠避免近距離肢體控制，並以最小傷害達成警察任務，相較於警用手槍等裝備，更適合於密閉車廂內使用。此次模擬演練，用於檢視員警對於新配發電擊槍是否能妥適運用外，並可使同仁熟練緊急事件處置要領，因應瞬息萬變之治安狀況，達成執勤安全及治安任務。

台北捷運公司與捷運警察等多個分局的教官，在北投會館實施模擬演練，針對歹徒搭乘捷運在列車行駛中持刀隨機殺人，造成多名乘客分別受到輕重傷事件，經乘客按壓緊急對講機通知司機員報案。

捷運警察隊及鄰近轄區分局立即派遣線上警力趕往案現場，抵達後配合站務人員進行乘客疏散、傷患送醫及管制警戒，同步運用盾牌、長棍及辣椒噴霧器等裝備，將持刀歹徒圈圍侷限行動，經勸阻無效後運用「拋射式電擊器」制服歹徒，順利逮捕完成任務。