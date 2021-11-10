春節入境檢疫措施擬再鬆綁，有打過兩劑完整疫苗者，改為「7+7」，7天在防疫旅館，7天在家中居家檢疫。外界不少聲音擔心，鬆綁可能造成防疫破口，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，監測七月以來打過疫苗與沒打疫苗的確診個案發現，94%曾打過疫苗仍發生突破性感染者都能在7天內，可用症狀或檢驗方式揪出來，至於另外6%的人也能在後面10至14天找出。

羅一鈞今特別在記者會後，拿出完整數據為「7+7」背書。他說，醫界有人擔心可能會有防疫破口，但從觀察7月2日開始到11月7日期間的Delta的流行狀況，確實有許多打過疫苗仍確診個案，特別挑出當中Ct值小於25也就是病毒很高的123名高風險個案進行分析。

結果發現，有完整接種過兩劑疫苗者總共有32人中，其中30人都在感染的七天內被發現，高達94%可透過症狀及檢驗及早被揪出來，另外2人，僅佔6%，則是在7至14天中被發現出來，分別是接種是AZ疫苗與國藥。

另外91人為沒接種過疫苗或只接種過1劑疫苗者，有82人可在10天內用症狀或檢驗方式偵測到染疫，其他10%，也就是9人則可在第10至14天發現確診。

羅一鈞強調，就算沒有完整接種疫苗，也有82％可從症狀揪出來，且接種過疫苗的人，七天內揪出來高達80％。後續七天加強管理，還是會有電子圍籬與防治措施，避免有破口發生，目前統計數據，後續是否其他變異株產生導致變化會在密切追蹤，春節前的立論基礎是這樣。