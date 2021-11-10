美股獲利了結賣壓出現，周二美股三大指數同步收黑。台股因漲多，今早亦出現震盪；臨收盤時，台積電(2330)加上部分強勢電子股續強，台股臨收盤再度拉高，集中市場收漲18點至17559點，成交值減為3503億元。

美國投資人對通膨居高不下感到擔憂，周二美股收黑，中止連續多日創下收盤新高的強勁升勢。美股在迭創新高後，由於缺乏進一步驅動市場的催化劑，部分投資人獲利入袋。

周二費城半導體指數持續強撐高點。台積電、聯電(2303)今開盤後走穩，但盤中雙雙出現下跌，加上航運貨櫃股長榮等今早欠缺上攻動能；台股早盤狹盤，仍是個股表現；具題材的元宇宙概念股續強，強勢股欣興(3037)等強勢上攻。台股早盤最高17575點。

台股今早在台積電穩在高檔，以及市場持續點火部分個股，類股輪動輪漲，概念股持續熱絡。記憶體製造廠南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)也續強。

台股自上周五展開反彈後，呈連三紅，量能逐步增溫，呈現價漲量增樣態。今日在台積電收漲1元帶動，台股呈現量縮上漲。

展望後續，短多持續氣勢，惟需留意前高17600點壓力將至，本周仍是季報公布高峰期，以及美股，法人動向等都是觀察指標。未來量能變化，也將是本波觀察重點。

今日台股續強，表現特別強勢，亞股則多隨著美股下跌。