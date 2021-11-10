英國央行(BoE)和英國財政部周二指出，明年將就是否推進一項可能的央行數位貨幣(CBDC)舉行正式磋商。該貨幣的正式推出可能還需要數年。

英國央行在聲明中表示，尚未對是否在英國推出CBDC做出決定，而這將是重要的國家基礎建設之一。而推出的最早時間可能在2025~2030年之間。

協商文件將列出英國央行和財政部對引進CBDC的評估，並決定是否繼續推進。

英國金融服務部長John Glen表示，個人和企業將利用零售型的CBDC來滿足他們日常生活支付需求，協助英國在金融領域處於創新和技術領先地位。

歐洲央行在今年七月啟動為期24個月的調查，向數位歐元邁前一步。

儘管中國一直站在CBDC行動的前沿，而美國聯準會卻對此多採取懷疑態度。

許多國家央行警告，廣泛使用CBDC將挖空商業銀行，剝奪他們獲得像一般存款那樣廉價和穩定的資金來源。