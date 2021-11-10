英國央行(BoE)和英國財政部周二指出，明年將就是否推進一項可能的央行數位貨幣(CBDC)舉行正式磋商。該貨幣的正式推出可能還需要數年。
英國央行在聲明中表示，尚未對是否在英國推出CBDC做出決定，而這將是重要的國家基礎建設之一。而推出的最早時間可能在2025~2030年之間。
協商文件將列出英國央行和財政部對引進CBDC的評估，並決定是否繼續推進。
英國金融服務部長John Glen表示，個人和企業將利用零售型的CBDC來滿足他們日常生活支付需求，協助英國在金融領域處於創新和技術領先地位。
歐洲央行在今年七月啟動為期24個月的調查，向數位歐元邁前一步。
儘管中國一直站在CBDC行動的前沿，而美國聯準會卻對此多採取懷疑態度。
許多國家央行警告，廣泛使用CBDC將挖空商業銀行，剝奪他們獲得像一般存款那樣廉價和穩定的資金來源。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。