今天大聯盟除了公佈漢克阿倫獎之外，還公佈了年度15大最「噁心」球路，其中美聯MVP入圍者大谷翔平的「惡魔指叉」也在其中，這代表大聯盟還是非常注意大谷翔平的投球表現，沒有被他瘋狂的打擊成績吸走，進入大聯盟以來大谷翔平靠著這顆指叉球解決了無數難纏的打者。

大聯盟官網指出大谷翔平的指叉球非常犀利，本季指叉球被打擊率僅0.087，投127顆才被打11支安打，並靠著它投出77次三振。4月4日在與白襪羅伯特(Luis Robert)的投打對決中，他投出92.6 mph超犀利指叉球讓對方揮空三振出局。

另外還有大都會王牌狄葛朗(Jacob deGrom)在與小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)對決中使出的94.9 mph滑球，是本季先發投手中除速球外最快的三振球。洋基守護神查普曼(Aroldis Chapman)也上榜，他無愧火球男稱號，對上另一個「查普曼」(Matt Chapman)飆出103.4 mph火球。

再來是道奇梅伊(Dustin May)，4月25日面對葛瑞斯罕(Trent Grisham)投出3539轉曲球，為本季先發投手之最。洋基王牌先發寇爾(Gerrit Cole)對紅襪波格茲(Xander Bogaerts)投出101.3 mph速球，而且這球還有2575轉。克里克(Kyle Crick)5月30日面對亞當斯(Matt Adams)投出幅度相當大的滑球。

釀酒人戴文威廉斯(Devin Williams)對強打索托(Juan Soto)投出2820轉變化球，勇士王牌莫頓(Charlie Morton)對羅哈斯(Joshua Rojas)投出3058轉曲球，位移幅度有1英呎多(超過30公分)。還有勞倫斯(Justin Lawrence)對上艾斯寇巴(Eduardo Escobar)投出的101.2 mph沉球，位移幅度超過1.5英呎。

還有遊騎兵克雷斯(Emmanuel Clase)對伊巴涅茲(Andy Ibanez)的101.8 mph速球，巨人泰勒羅傑斯(Tyler Rogers)對騰納(Trea Turner)的快速上竄滑球。光芒王牌葛拉斯諾(Tyler Glasnow)對哈瑞森(Josh Harrison)​的84.5 mph/2862轉曲球。

接著是太空人先發葛倫基(Zack Greinke)的51.5 mph超慢速曲線球，釀酒人王牌先發柏恩斯(Corbin Burnes)的98 mph/2957轉切球，最後是道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)對小熊捕手康崔拉斯(Willson Contreras)投出的12-6(直線向下)大幅度曲球。