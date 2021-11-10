文協百年書展即日起於高市圖4樓展出。（高巿圖提供）

台灣文化協會成立100年，高雄巿立圖書館即起在總圖4樓舉辦書展，展示關於日本時期勞工農民運動、摩登新女性、新文化運動、台灣文學等文協相關書籍，同時也前進校園，首場在瑞祥高中連2天舉辦「金屬感光腐蝕工作坊」。

「有文化才有力量」高巿圖代理館長林奕成表示，民主是得來不易的果實，因有前人啟蒙，才有漸漸茁壯的民主。對於文協成立100年，他認為，這不只是紀念一個團體，或是致敬一個年代而已，更要延續他們的精神。

首場前進校園活動，本月9、10日2天在瑞祥高中舉辦「金屬感光腐蝕工作坊」，教學生們使用金屬工藝，製作百年前的刊物《台灣民報》及高雄老建築的工藝品，歷史課本上的老照片成了實體小物，讓學生們很有成就感。

高巿圖指出，完成這些金工作品，需要經過感光、顯影、腐蝕、脫模、金屬染色等步驟。透過各式活動形式規畫文協百年，如同過去文協也曾利用辦報、放映、講習等方式，不僅將知識傳遞給民眾，也讓民主的理想散播各地。