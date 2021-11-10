恒大債務危機嚴峻，共有三筆合計為1.48億美元的境外美元支付最後限期於10日屆滿，這三支美元債分別是2022年到期票息9.5％票據、2023年到期票息10％票據，以及2024年到期票息10.5％票據，都有30天寬限期。

香港經濟日報報導，如果10日恒大還不支付逾期利息，將構成違約，恒大股價盤中報2.33港元，漲幅為1.3％。

恒大流動性危機自9月份以來愈演愈烈，公司錯過所有美元債的利息支付日，但30天寬限期令公司避免債務違約。恒大此前已兩度在寬限期截止前支付逾期利息，成功避免違約。公司能否按時在10日兌付，將是債市投資者判斷市場未來走向的重要參考。

另外，公司亦需要在12月28日支付分別於2023年6月和2025年6月到期的債券利息，總額逾2.55億美元。恒大此前連續出售恒騰網絡股票，共計5.3億股，累計套現11.25億港元。