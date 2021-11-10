前美女議員李婉鈺外型亮眼又性格直爽，曾和多位名人都有段戀情，過去她和藝人庹宗康曾經穩定交往2年，還一段論及婚嫁，最後卻還是無疾而終，雙方也各執一詞，沒想到日前她又在前AV女優觀月雛乃的影片下提及此事，爆料她會和庹宗康分手都是因為觀月雛乃。

李婉鈺10日凌晨在觀月雛乃上《國光幫幫忙》的影片下留言：「庹宗康就是因為搞了他，我們才會分手的啊！」立刻掀起熱議，不少網友紛紛驚訝表示，「有喝酒」、「怎麼自爆啊」、「一定要來朝聖」、「怎麼會突然想起這件事情」，當年的舊事也重新浮出檯面。

李婉鈺在影片底下留言。（圖／翻攝自臉書）

據《三立新聞網》報導，李婉鈺也對此回應：「帳號被盜用，我不曉得這件事，抱歉沒辦法回應！」庹宗康方面則回應這非事實。事實上，李婉鈺2004年被拍到在金山和庹宗康激吻，2年後分手，傳是李婉鈺遭男方狠甩，但庹宗康卻稱是和平分手，讓人霧裡看花。

李婉鈺過去曾在節目上受訪，提到30年間她談了7段戀情，自認不算多，但卻常遇人不俗，大多都是遭背叛分手，「男人會花心的就是會花心啊。」她還回憶起之前和某任男友交往時，她到外地工作，突然想給男友驚喜，沒想到卻因此發現男友床底有陌生女性內衣褲以及保養品，讓她立刻斬斷這段感情。