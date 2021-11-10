柯文哲說，原本今天早上要報告防疫旅館SOP，結果報告完以後，官員說，「報告市長，我們要再重寫了」。（趙雙傑攝）

春節返國潮將使得防疫旅館吃緊，中央流行疫情指揮中心將鬆綁檢疫規定，打滿2劑疫苗返國，可由「10＋4」改為「7＋7」；台北市長柯文哲今中午拜會北市議會「監督連線」 與無黨籍議員，針對防疫旅館檢疫改為「7＋7」，柯說，原本今天早上要報告防疫旅館SOP，結果報告完以後，官員說，「報告市長，我們要再重寫了」。

柯文哲今中午前往拜會與柯友好的北市議會「監督連線」以及部分無黨籍議員共7人；柯文哲抵達時，「監督連線」3名成員中，民眾黨議員林國成以及無黨籍議員徐立信都到場，陳政忠因趕行程未參加；另外，無黨籍議員鍾小平、陳建銘、林瑞圖、楊靜宇也陸續到場。

國民黨北市議會黨團今將表決「台北市重陽節禮金致送自治條例」，媒體問柯，重陽禮金表決，是否爭取無黨籍議員支持？媒體也追問，有議員嗆柯文哲要提覆議，若不通過要請辭市長？柯對提問均未回答。

柯文哲說，這個會期是預算會期，先要跟議員溝通，包括政策性預算有48案，其中，有些是今年度的第2次追加減預算，本來有11案，但已經通過4案了，還剩下7案，還有先行墊付案，他也強調，最重要是明年總預算政策性預算有37案，還有優先議案，也先跟議員報告，聽取議員意見。