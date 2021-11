金曲歌王JJ 林俊傑將在11/27-28一連兩晚於新加坡金沙大劇院舉辦《JJ林俊傑After The Rain》音樂特輯,是他相隔近兩年後首度舉辦實體演出。這次音樂會的緣起是JJ有感於疫情讓全世界動蕩不安,「人心」的徬徨有可能造成永久的創傷。JJ表示:「生理的病痛可以用藥醫治;但是心裡的創傷難以衡量,希望大家在這段困難的時刻互相關心,總有一天會痊癒的。」而演出更將投入捐獻,受益單位為公益金組織底下的家庭需要計畫(Families in need)及 精神健康輔導計劃 (Persons with Mental Health Conditions)。

JJ近來因工作待在新加坡已長達4個月,是他出道以來在新加坡待過最久的一次,僅管因為疫情導致許多活動無法如期舉行,他仍在社群上相當活躍,更不斷把握時間創作及累積作品。他分享道:「以往為了工作旅居世界各地、經常奔波,而因為疫情,生活步調不知不覺慢下來了;這幾個月讓我有更多的時間跟家人相處,也能靜下心來思考有關音樂、有關生活。」

而在JJ的催生下,《JJ林俊傑After The Rain音樂特輯》將在11/27-11/28兩日與大家見面,他希望用音樂療癒人心,更將這次演出收入一併投入捐獻,祈禱所有因為疫情生活受影響的人們都能趕緊度過難關。此外,這次演出從幕前到幕後,高達99%皆為新加坡的音樂工作者。JJ表示疫情同樣重創了當地的音樂產業,希望大家能團結起來,相信最艱難的時刻總有一天會過去。

自己在這段期間也經歷低潮,更讓JJ深深體會面臨無助的困境其實是很需要關愛與陪伴的,他認為:「各種不確定性、沒有安全感,是讓人心徬徨的最大的因素;心理狀態的不健康不像生理疾病單純用藥能醫好,希望自己小小的心意能為大家帶來更多的正能量,有更多勇氣面對生活的瑣事。」看著前陣子新加坡疫情爆發,醫護人員沒日沒夜的奉獻,他內心感到不忍,因此希望大家能一起給他們鼓勵與加油。

因應疫情管制此次音樂會每場只能容納1000名觀眾到場,為了讓更多人能夠參與盛會,決定於11/28演出之時在林俊傑官方YouTube、抖音、微博三大平台直播分享,讓無法親臨現場的歌迷們共襄盛舉。