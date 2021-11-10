台中1名18歲大一生7日凌晨開車擦撞瑪莎拉蒂，原本一起簡單行車糾紛，男大生卻遭3惡煞打到頭骨破裂、顱內出血，迄今仍昏迷；而涉案3名惡煞因警方到場時已無打架情事，3人做完筆錄後回家候傳，警方稍早一度聯繫不上3人，警方稍早已聯繫上1人，但仍有2人下落不明，將持續設法聯絡。

3名惡煞打人後蹲坐路邊抽菸、神態一派輕鬆，警方到場時已無打架情事，因為「非現行犯」，事後僅將3人帶回警局做筆錄，就讓3人離開，不過相關事證蒐集充足後，警方確定會以殺人未遂、妨害秩序等罪偵辦，稍早卻一度聯繫不上3人，據悉目前已聯繫上1人，仍有2人無法聯繫。

這起車禍發生在7日凌晨，25歲李姓男子等3人開著黑色瑪莎拉蒂直行於台灣大道慢車道，而18歲宋姓男大生則開白色福斯休旅車，宋男自快車道向右切入慢車道時不慎擦撞瑪莎拉蒂，2方下車處理後，宋男頻頻向對方道歉，但李男等人情緒失控、便開始對宋男拳腳相向，持棍棒把宋男打到昏迷。

警方調查，認3男下手極重，有致人於死的動機，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。宋男母親守在病房崩潰，希望兒子趕快醒來，醫師說要有心理準備，腦傷會有後遺症，「只不過是車禍擦撞，到底有什麼深仇大恨。」