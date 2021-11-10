↑德洛倫外型前衛，是收藏家夢寐以求的名車。（Discovery提供）

↑導演羅勃辛密克斯因《回到未來》晉升億萬大導演之列。（Discovery提供）

由「馬蒂」米高福克斯（Michael J. Fox）與「布朗博士」克里斯多夫洛伊（Christopher Lloyd）主演的《回到未來》自1985年上映後就是科幻經典，衍伸出共3集的系列作品多年來仍歷久彌新，片中由「德洛倫 （DeLorean DMC-12）」跑車改造的時光機是貫穿全系列的核心，Discovery頻道的《追謎探險隊》主持人喬許蓋茨（Josh Gates）將與克里斯多夫洛伊聯手，展開找尋消失的德洛倫時光機的不可能任務。

在《回到未來》三部曲拍攝期間，共製造了7部德洛倫時光機，且每部車用途均不同， 《追謎探險隊》喬許與克里斯多夫洛伊將一一拜訪《回到未來》未來編劇、 導演、演員並回到拍攝場景，挖掘這部經典電影拍攝幕後秘辛，了解這部史上最著名的電影道具車， 藉由真實與電影交錯的情節，帶觀眾重溫《回到未來》的魅力。

近35年來，影迷只要看到這台迪羅倫，就會相信穿越時空真的是可能的，為尋找德洛倫時光機的下落，喬許和布朗博士向編劇鮑勃蓋爾（Bob Gale）求救，鮑勃分享在《回到未來》初稿中的時光機竟是舊冰箱做成的小箱子，布朗博士必須用貨卡掛著拖來拖去，馬蒂則要開著載著冰箱的卡車闖進原子彈試爆場精準引爆炸彈試爆，讓巨大的能量將他一口氣回到數十年的過去。

但當時《回到未來》導演兼製片羅勃辛密克斯（Robert Zemeckis）的一句話：「如果博士把汽車改造成時光機就可以到處移動，不是比較聰明嗎？」改變了時光機的樣貌，同時也讓德洛倫成為好萊塢史上最經典、最著名的電影車。

而至於為什麼選擇德洛倫DMC-12，則是因為這台車在當時不只具有未來感的外型，生產該款車的DMC車廠創辦人約翰迪羅倫（John DeLorean）更正因疑似運毒而受審，「我們每晚都看到他的新聞，於是想說，他的壞名會給電影帶來話題」於是就用德洛倫命名。

鮑勃還透露，電影拍攝期間使用的7台德洛倫，目前分散在不同的地方，包括彼特森汽車博物館、好萊塢博物館、私人收藏家的展覽空間，喬許和布朗博士得一一找尋它們的下落。Discovery頻道《追謎探險隊：回到未來》，全紀錄共4集，將於11月16日起每周二晚間10點首播。

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