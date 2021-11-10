雲林縣北港鎮亞洲大樓是縣內3棟超過15層大樓之一，但因產權等問題，10餘年沒有管理委員會，系統式的消防設施已無法正常運作，縣消防局鑑於高雄「城中城」大樓火災傷亡慘重，10日舉行大樓火災搶救演練，並由縣府持續輔導大樓住戶成立管理委員會，防範未然。

此次演習採實兵演練方式，演練單位包括雲林縣消防局第3大隊，以及所屬北港等4個分隊，出動各式消防、救護、警察車共15輛，消防、義消及警察人員約40人，演練項目計有火災搶救、人命搜救、車上架梯救援、雲梯車高空救援、傷病患緊急救護等。

縣消防局搶救科科長施義欣表示，演習模擬大樓發生大火，第2、5、10層樓多人受困，救災人員利用車上架梯與雲梯車救出第2、5層樓民眾，第10層樓則由消防人員進到現場，以共生面罩將受困民眾帶離火場。

消防人員說，亞洲大樓屬於商場、住宅複合式建築物，系統式的消防安全設備已無法正常運作，且建築物閒置空間容易成為安全漏洞，藉由此次演練加強高樓火災搶救能力，同時了解建築物內部結構、場所特性、救災動線等，以強化整體救災效能與安全。

亞洲大樓於1998年啟用，共有4棟，1樓規畫為百貨商店街，2樓以上為住家，但因產權等問題，自2004年即沒有管理委員會被列為違樓，目前已由雲林縣政府相關單位輔導，將盡速成立管理委員會，並加強自衛消防編組演練。