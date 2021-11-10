富邦媒(8454)10日公布10月營收66.2億元，年增34.4%，再次改寫歷史同期新高。累計1~10月合併營收突破681.5億元，超越2020全年營收，年增32.5%，營運表現續強。

第四季迎來零售業旺季。富邦媒指出，10月份momo在17週年慶、雙10生日慶活動，以及五倍券振興活動的助攻下，推升momo網路購物營運表現年增突破39%，營運成績在創歷史同期新猷。行動購物則較去年同期成長45.5%，在網購業績佔比達78%。

隨著疫情趨緩，momo旅遊住宿、戶外露營、運動用品、汽車百貨等相關用品買氣顯現，推升健康休閒品類銷售較去年同期成長突破5成。而3C繼iPhone新機買氣持續延燒， Google 新機Pixel 6/6 pro也繳出亮眼的佳績；天氣轉涼換季服飾採買潮湧現。高購買頻次的居家生活用品與保健食品也持續維持高成長的銷售表現。

為迎接雙11到來，富邦媒指出，網購神卡「momo卡」於10月全新亮相，以極致純黑搭配漸層銀亮髮絲紋打造「極燦黑」新卡面。歡慶新卡面的推出，11月30日之前新申辦「極燦黑」momo卡並完成首刷，享三星新款摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G抽獎資格。不論新舊momo卡友再享多重好康回饋，包含「雙11限定滿額贈momo幣」11月1~13日刷momo卡單筆消費滿1111元，登錄送150元momo幣，買越多回饋越有感。

另外，「最高10%回饋無上限」，12月31日之 前持momo卡於momo購物網、看看買、型錄(含APP)消費，雅詩蘭黛、蘭蔻、THE BODY SHOP、M.A.C、碧兒泉等千大品牌最高10%回饋。超強品牌陣容與好康回饋，「momo卡」在新卡推出後申辦量日均成長逾3倍，至10月底發卡數已突破50萬大關，表現亮眼。

momo《雙11超狂購物節》搭配各銀行刷卡回饋等，豪氣擲出破億元momo幣超狂回饋。11月11限定，包括雙11當日於momo全通路不限金額下單，有機會帶回「111.1萬紅利金」大獎，晉身為百萬富翁。

網友最愛的「組隊賺3.5%回饋」活動，11月11日前完成3~6人組隊，享團團最高3.5% momo幣回饋。momo也準備了超過11萬份豪禮大方送，11月11日單筆消費滿1111元即可登記美樂披薩套餐、鮮茶道榛果摩卡、YouTube Premium 3個月免費試用序號好禮三選一。11月11日「抽訂單免費」好康，11月10日前將商品加入購物車，並於當日下單結帳，就有機會由momo全部買單(返利上限10000紅利金)。

雙11活動最高潮「11.11狂歡晚會」更是不容錯過，11月11日晚間19:30-21:30在momo FB、momo APP、LINE準時開播，將由金鐘紅毯主持人黃豪平，以及晚會嘉賓ㄚ頭、熊熊與大家一同歡慶雙11，帶逛10大精選夯貨，年度最狂破盤價讓消費者一起嗨翻雙11。