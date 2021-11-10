凌航科技10日申請登錄興櫃股票 15:192021/11/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心10日表示，凌航科技（3135）在10日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，凌航科技成立於1998年7月間，董事長兼總經理為曾珍，主要經營業務是電子零組件製造業、資訊軟體服務業、國際貿易業務等，送件時資本額為4億2219萬元。凌航科技2020年業績，營收40億3069萬元，稅前盈餘4013萬元，每股盈餘1.22元。 13檔10月營收創高 吸金 《櫃買市場》櫃買市場業績發表會12日登場 首秀5G應用 #凌航 #櫃買中心 #科技 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資歸隊 三天買超568億元 04:102021/11/10 證券．權證 櫃買10日審議廣閎科技上櫃案 12:002021/11/10 財經 聚鼎、大毅 前三季賺贏去年全年 04:102021/11/10 證券．權證 中市未登記工廠 首家土地合法變更完成 14:132021/11/10 區域情報-台中 交易高風險新創股票 免列最低稅負 04:102021/11/10 產業特刊 雙11聰明刷！北富銀信用卡享最高回饋24％ 13:312021/11/10 財經 塞港連環套 長榮陽明：明年Q1都無解 04:102021/11/10 財經焦點 開卷書摘》振興券＋高雄券 大獎「日月抽」 11:302021/11/10 寶島 《興櫃股》MOSFET帶旺 力士前3季每股賺4.11元 09:262021/11/10 財經 雙11限量！神腦iPhone 13只賣11111元 14:012021/11/10 財經 眼鏡股前三季EPS 精華奪冠 04:102021/11/10 證券．權證 財經熱門新聞 台積電設廠高雄房市嗨爆 這群人處境卻尷尬了 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 台積電「髮夾彎」降臨高雄 老手卻驚爆：當地這家大廠慘了 - 財經 台灣首富賠近4800萬賣帝寶 專家說話了 - 財經 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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