櫃買中心10日表示，凌航科技（3135）在10日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，凌航科技成立於1998年7月間，董事長兼總經理為曾珍，主要經營業務是電子零組件製造業、資訊軟體服務業、國際貿易業務等，送件時資本額為4億2219萬元。凌航科技2020年業績，營收40億3069萬元，稅前盈餘4013萬元，每股盈餘1.22元。

13檔10月營收創高 吸金
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