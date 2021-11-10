遭緬甸軍政府拘押多月的美國記者芬斯特（Danny Fenster），遭控犯下恐怖主義和煽動叛亂罪。他的委任律師今天告訴法新社，罪名若成立，芬斯特恐面臨終身監禁。

緬甸英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）總編輯芬斯特5月試圖離開當地而被捕，拘押至今。

他的律師丹紹翁（Than Zaw Aung）告訴法新社，芬斯特遭控「反恐法」第50條和刑法第124條提出的兩項罪名。反恐法若經定罪，最高可判處終身監禁。

審判排定於16日開始。

而37歲的芬斯特目前已因鼓動異議分子反對軍政府、非法結社以及違反移民法等罪而受審。

丹紹翁說，芬斯特變得很瘦，並對被控新的罪名感到「非常失望」。

自軍方今年2月1日發動政變、推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（NLD）政府以來，緬甸一直處於動蕩之中。根據當地監督團體，在鎮壓異議人士的過程中，超過1200人被安全部隊殺害。