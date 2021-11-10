遭緬甸軍政府拘押多月的美國記者芬斯特（Danny Fenster），遭控犯下恐怖主義和煽動叛亂罪。他的委任律師今天告訴法新社，罪名若成立，芬斯特恐面臨終身監禁。
緬甸英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）總編輯芬斯特5月試圖離開當地而被捕，拘押至今。
他的律師丹紹翁（Than Zaw Aung）告訴法新社，芬斯特遭控「反恐法」第50條和刑法第124條提出的兩項罪名。反恐法若經定罪，最高可判處終身監禁。
審判排定於16日開始。
而37歲的芬斯特目前已因鼓動異議分子反對軍政府、非法結社以及違反移民法等罪而受審。
丹紹翁說，芬斯特變得很瘦，並對被控新的罪名感到「非常失望」。
自軍方今年2月1日發動政變、推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（NLD）政府以來，緬甸一直處於動蕩之中。根據當地監督團體，在鎮壓異議人士的過程中，超過1200人被安全部隊殺害。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。